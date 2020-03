Im Saarland arbeitender Franzose mit Coronavirus infiziert

Saarbrücken Das Saarland ist von einem weiteren bestätigen Coronavirus-Fall betroffen. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Saarbrücken mitteilte, ist ein in Frankreich wohnender Mann, der bei einem saarländischen Unternehmen arbeitet, positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden.



Ein französischer Arzt habe den Test gemacht und den Mann telefonisch über das Ergebnis informiert. Zum Alter des Mannes konnte ein Sprecher des Ministeriums zunächst ebenso wie zum Gesundheitszustand keine näheren Angaben machen. Im Saarland war am Dienstag die erste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden. Zunächst war unklar, ob der neue Fall für das Saarland mit dazu gezählt wird.

Der Mann befinde sich seit Dienstag (3. März) in häuslicher Quarantäne, hieß es. Das Bürogebäude, in dem der Mann gearbeitet hat, soll dem Ministerium zufolge nun desinfiziert werden. Außerdem sollen Menschen ermittelt werden, die mit dem Mann in Kontakt standen. Wo sich der Infizierte angesteckt haben könnte, steht dem Ministeriumssprecher zufolge noch nicht fest.