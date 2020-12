Im Saarland 187 neue Corona-Infektionen

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Saarbrücken Im Saarland ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden um 187 auf 18 126 gestiegen. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit oder an Covid-19 gestorben sind, stieg um einen Toten auf 388, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken (Stand: 16.00 Uhr) am Sonntag mitteilte.

Aktuell sind 2762 Menschen infiziert, 192 weniger als am Samstag. Insgesamt 14 976 gelten als geheilt.