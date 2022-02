Im Notfall die 112: Feuerwehren geben Einblicke auf Twitter

Mainz Über ein „Twitter-Gewitter“ nehmen rheinland-pfälzische Berufsfeuerwehren am heutigen Freitag (11. Februar) die Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter auf ihre Einsätze mit. Hintergrund der Aktion ist der Europäische Tag des Notrufs.

Per Twitter wollen sie Einblicke in ihren Arbeitsalltag und in die Notrufannahme in der Leitstelle geben. Ziel ist es, über die Notfallnummer 112 aufzuklären. „Den Notruf wählt jeder Bürger und jede Bürgerin im Schnitt mindestens ein Mal in seinem Leben. Wir zeigen Euch heute, wo ihr rauskommt, wenn ihr die 112 wählt“, twitterte die Feuerwehr Koblenz am Freitag über ihren Account.