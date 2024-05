Justiz Im neuen Prozess gegen Trierer Amokfahrer fällt das Urteil

Im neu aufgerollten Prozess um die Amokfahrt in Trier mit sechs Toten wird an diesem Montag (13.00 Uhr) das Urteil erwartet. Der Amokfahrer war am 1. Dezember 2020 mit einem Geländewagen durch die Fußgängerzone gerast und hatte gezielt Passanten angefahren. Fünf Menschen starben unmittelbar, zudem gab es Dutzende Verletzte und Traumatisierte. Ende Februar dieses Jahres starb ein weiterer Mann an den direkten Folgen seiner schweren Verletzungen, die er bei der Tat erlitten hatte.