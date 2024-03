Justiz Im Missbrauchsfall von Edenkoben beginnt der Prozess

Rund ein halbes Jahr nach der Entführung und dem sexuellen Missbrauch eines Kindes im pfälzischen Edenkoben beginnt am Freitag vor dem Landgericht in Landau (9.00 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der Angeklagte soll am 11. September ein zehnjähriges Mädchen auf dessen Schulweg mit Gewalt in sein Auto gedrückt und es später in einem leer stehenden Gebäude missbraucht haben.