Im Markt eingeschlossen: Mann versteckt Waren in Unterhose

Frontalansicht eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Zweibrücken Den Ladenschluss habe er angeblich verschlafen: Mitten in der Nacht ist ein betrunkener 23-Jähriger in einem Supermarkt in Zweibrücken erwischt worden - unter anderem in seiner Unterhose hatte er Lebensmittel versteckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Polizei geht nach Angaben vom Mittwoch davon aus, dass der junge Mann sich am Vorabend unbemerkt einschließen ließ, um Lebensmittel zu stehlen. Der 23-Jährige habe hingegen gesagt, auf der Kundentoilette eingeschlafen zu sein und nicht bemerkt zu haben, dass der Markt schloss.

Wie die Polizei berichtete, versuchte der Mann in der Nacht zu Mittwoch unter anderem, Fischstäbchen und Tiefkühlhähnchen in seiner Kleidung und einer Bauchtasche zu verstecken. „Sogar in der Unterhose hatte er Lebensmittel versteckt“, hieß es im Polizeibericht.