Polizeieinsätze Im Kampf gegen Geldwäsche Wohnungen durchsucht

In dem Ermittlungsverfahren seien früher bereits rund 522 000 Euro, eine scharfe Schusswaffe sowie 19 Kilogramm Gold bei einer Zollkontrolle in Prüm (Westeifel) sichergestellt werden. Die am vergangenen Donnerstag durchsuchten Wohnungen und Geschäftsräume waren in Düsseldorf, in Müllheim im Markgräflerland (Baden-Württemberg) sowie in Luxemburg. Die Sachleitung des Verfahrens liege bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken.