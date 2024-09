Wildwechsel Im Herbst höheres Risiko von Wildunfällen

Wer ein Tier am Straßenrand sieht, sollte deutlich langsamer fahren und das Fernlicht ausschalten, um es nicht zu blenden. Betritt das Tier die Fahrbahn, sollte gehupt und weiter gebremst werden. Wildtiere sind häufig in Gruppen unterwegs. Wer eines sieht, sollte daher mit weiteren rechnen. Wachsamkeit ist vor allem in der Dämmerung gefragt, speziell im Wald und an Feldrändern. Nach einem Wildunfall sollte den Angaben zufolge die Unfallstelle gesichert und die Polizei alarmiert werden, auch wenn kein sichtbarer Schaden entstanden oder das Tier weggelaufen ist.