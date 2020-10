Im Eifelkreis Bitburg-Prüm gelten verschärfte Regeln

Bitburg Wegen deutlich gestiegener Corona-Infektionszahlen ergreift der Eifelkreis Bitburg-Prüm weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. In Abstimmung mit dem Land Rheinland-Pfalz gelten die Regelungen ab diesem Donnerstag (15.

Oktober) bis zum 30. November, wie die Kreisverwaltung am Montag in Bitburg mitteilte. Der kritische Wert von 50 Infizierten pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche wurde am Samstag, am Sonntag und am Montag überschritten. Am Nachmittag des Montags lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei 105 Neuinfektionen.