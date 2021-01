Illegaler Marktplatz im Netz: Ermittlungen gegen Verdächtige

Koblenz Nach dem Schlag gegen den wohl weltweit größten illegalen Marktplatz im Darknet gehen die Ermittlungen weiter. Womöglich hat eine frühere Razzia zu seinem Umzug von der Mosel ins ferne Ausland geführt.

Nach der Schließung des laut Behörden wohl weltweit größten illegalen Marktplatzes im Darknet dauern die Ermittlungen gegen weitere Verdächtige an. Der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer teilte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit: „Es gab weitere Administratoren und sogenannte Manager, die aber noch nicht identifiziert sind.“ Wegen ihrer benutzten Decknamen sei ihre Zahl noch unklar.

Die Plattform DarkMarket war am Montag geschlossen und ihre Server abgeschaltet worden. Der 34-jährige mutmaßliche Betreiber, ein Australier, wurde am Wochenende nahe der deutsch-dänischen Grenze festgenommen, kam in Untersuchungshaft und äußerte sich laut Brauer weiterhin nicht zur Sache.

Der illegale Marktplatz soll laut Brauer im Juni 2019 im sogenannten Cyberbunker in Traben-Trarbach an der Mosel gestartet worden sein. In dem alten Bunker soll eine Bande schon vorher über Jahre hinweg ein illegales Rechenzentrum für kriminelle Geschäfte im Darknet in großem Stil betrieben haben. Im September 2019 hoben Hunderte Polizisten den unterirdischen Cyberbunker aus. Derzeit läuft in Trier ein Prozess gegen acht mutmaßliche Betreiber.