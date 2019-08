Illegale Müllkippe mit Schlachtabfällen entdeckt

Mainz Kiloweise Schlachtabfälle in Müllsäcken: Unbekannte Täter haben bei Mainz illegal ihren Müll entsorgt. In den Säcken steckten hauptsächlich Hähnchenteile, außerdem wurden große Rinderknochen abgeladen, wie ein Sprecher der Kreisverwaltung Mainz-Bingen am Freitag berichtete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Fleisch und Knochen seien wiederholt im Laufe der Woche in der Nähe eines stark genutzten Waldparkplatzes gefunden worden.