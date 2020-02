Illegale Internet-Plattform: Urteil fällt Anfang März

Bad Kreuznach Die Beweisaufnahme im Prozess um die illegale Internet-Plattform „Fraudsters“ vor dem Landgericht Bad Kreuznach steht kurz vor dem Abschluss. Das Urteil in dem Verfahren gegen einen 34-Jährigen, der Administrator der Plattform gewesen sein soll, wird nun vermutlich beim nächsten Verhandlungstermin am 2. März fallen.

Vorgeworfen wird ihm unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Beihilfe zu Straftaten, Drogenhandel und illegaler Waffenbesitz. Der Mann war Anfang Juli 2019 im schleswig-holsteinischen Pinneberg festgenommen worden war. Dass in Bad Kreuznach verhandelt wird, liegt nach früheren Angaben des Gerichts daran, dass über „Fraudsters“ gehandelte Waren auch an Packstationen in der Stadt geliefert worden waren.