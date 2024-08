Gesundheit IKK: Mehr Hautkrebsfälle in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In Rheinland-Pfalz und im Saarland erkranken nach Angaben der Krankenkasse IKK Südwest immer mehr Menschen an Hautkrebs. Das habe eine Analyse unter Versicherten der Krankenkasse in den beiden Bundesländern bis 2023 gezeigt: Seit 2017 ist die Zahl der Hautkrebsfälle demnach in Rheinland-Pfalz um rund 11 Prozent und im Saarland um rund 12 Prozent gestiegen.