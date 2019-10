IHK: Unternehmen blicken pessimistisch in die Zukunft

Ludwigshafen Das Risiko eines ungeordneten Brexits und internationale Handelsstreitigkeiten drücken deutlich auf die Stimmung der Unternehmer in Rheinland-Pfalz. Das zeigt eine Umfrage in mehr als 1000 Betrieben im Land, deren Ergebnisse die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) am Freitag vorstellte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Zwar ist die konjunkturelle Lage zurzeit noch stabil, doch trübt die enorme weltwirtschaftliche Unsicherheit die Geschäftserwartungen der Unternehmen deutlich“, sagte der Präsident der IHK-Arbeitsgemeinschaft, Peter Adrian.