IHK-Umfrage: Geschäftslage weiter eingetrübt

Saarbrücken Die saarländische Wirtschaft rutscht in der Pandemie stärker in den Sog der Corona-Rezession: Nach einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) bei Unternehmen im Saarland hat sich Geschäftslage im Mai im Vergleich zum Vormonat weiter verschlechtert.

Vor allem in der Industrie habe sich die Stimmung „merklich eingetrübt“: Neben rückläufigen Aufträgen mache ihr insbesondere die Unterbrechung der Lieferketten zu schaffen, teilte die IHK am Montag in Saarbrücken mit.