IHK stellt Umfrage zu größten Arbeitgebern vor

Der Vollmond steht im Morgengrauen über dem Werksgelände der BASF. Foto: Frank Rumpenhorst/Archivbild.

Ludwigshafen Rund 221 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte arbeiten in den Branchen Industrie, Handel und Dienstleistung für 137 größere Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Damit stellten nicht mal ein Prozent der Betriebe etwa 16 Prozent der Arbeitsplätze, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz in Ludwigshafen mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Sie veröffentlichte am Freitag die Ergebnisse einer landesweiten Umfrage unter IHK-Mitgliedsunternehmen.

Für die Befragung seien Firmen mit 500 oder mehr Mitarbeitern kontaktiert worden, die entweder ihren Hauptsitz, eine Zweigniederlassung oder eine große Einzelbetriebsstätte in Rheinland-Pfalz haben. Rund 1000 Unternehmen erhielten eine Anfrage durch die IHK in ihrer Region, die Angaben waren freiwillig. Neben der Pfalz gibt es jeweils eine IHK in den Regionen Trier, Koblenz und Rheinhessen.

Hohe Beschäftigungszahlen gibt es der Umfrage zufolge vor allem bei Automobilzulieferern, im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie bei den Herstellern von Chemie-, Kunststoff- und Pharmaprodukten. Im Handel gebe es große Arbeitgeber in den Bereichen Lebensmittel sowie Bau- und Heimwerkerbedarf. Im Dienstleistungssektor hätten insbesondere das Gesundheitswesen, Kreditinstitute und Finanzdienstleister die Nase vorn.