Saarbrücken IHK Saarland: Konjunkturhimmel hellt sich auf

Die Geschäftsaussichten im Saarland haben sich nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer (IHK) des Bundeslandes erstmals seit einem Jahr wieder spürbar aufgehellt. Grund seien deutlich verbesserte Einschätzungen in der Industrie und im Dienstleistungsgewerbe infolge tendenziell sinkender Belastungen bei Zinsen und Preisen sowie höherer Kaufkraft der Verbraucher, teilte die IHK am Montag in Saarbrücken mit.