IHK-Report: Mangel an Fachkräften verschärft sich

Mainz Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz suchen händeringend nach qualifizierten Mitarbeitern. Aktuell sehen sich 57,7 Prozent der Unternehmen stark oder sehr stark vom Fachkräftemangel betroffen - in zehn Jahren erwarten dies 83,6 Prozent, wie aus dem am Dienstag in Mainz vorgestellten Fachkräftereport der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Rheinland-Pfalz hervorgeht.

Das seit Jahren bestehende Problem spitze sich jetzt zu, erklärte der Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft, Arne Rössel.