Industrie- und Handelskammer IHK-Kampagne für berufliche Ausbildung gestartet

In der Gastronomie habe sich die Zahl der Ausbildungsverhältnisse in dieser Zeit sogar von knapp 400 auf rund 190 mehr als halbiert, sagte Thomé. Inhaltlich gebe es auch Veränderungen. So bestehe in der Industrie „ein klarer Trend zu den Elektroberufen“. Rückläufig seien dagegen die Metallberufe. Sowohl Elektro- als auch Metallberufe seien „noch immer eine klare Domäne der männlichen Azubis“. Bei der Floristen-Ausbildung dagegen gebe es fast nur Frauen.