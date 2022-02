IHK in Rheinland-Pfalz: Vertrauen in Aufschwung schwindet

Mainz Das Konjunkturklima hat sich aus Sicht der Betriebe in diesem Winter eingetrübt. Neben der Corona-Lage werden Lieferengpässe und steigende Preise als Hemmnisse genannt.

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft ist nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammern (IHK) verhalten ins dritte Corona-Jahr gestartet. Als Belastungen nannte die Präsidentin der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, Susanne Szczesny-Oßing, am Dienstag die aktuellen Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie sowie Lieferengpässe und steigende Preise. „Der Rückgang der Geschäftserwartungen zeigt, dass das Vertrauen in einen stabilen Aufschwung in den kommenden Monaten schwindet.“