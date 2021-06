IHK: Fehlender Wohnraum verschärft Fachkräftemangel

Neu errichtete Mehrfamilienhäuser sind im Frankfurter Europaviertel nahe des Messegeländes zu sehen. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main Die Betriebe im Rhein-Main-Gebiet werden zunehmend unter dem Mangel an Fachkräften leiden. Zu diesem Ergebnis kommt der am Dienstag vorgestellte Fachkräftemonitor der Wirtschaftskammern in der erweiterten Metropolregion.