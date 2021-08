IHK begrüßen Aufbaufonds: 1500 Azubis von Flut betroffen

Mainz Die rheinland-pfälzischen IHK fordern eine rasche Umsetzung der von Bund und Ländern beschlossenen Wiederaufbauhilfen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Berufsweg von 1500 Auszubildenden in zerstörten oder beschädigten Betrieben.

Die Industrie- und Handelskammern in den von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen von Rheinland-Pfalz haben den von Bund und Ländern beschlossenen Wiederaufbaufonds begrüßt. „Was auf den Weg gebracht wurde, ist beachtlich“, sagte Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der IHK Trier, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Generell sei von Beginn an bei der Politik eine „hohe Sensibilität“ für die Situation vorhanden gewesen, in denen viele Unternehmen durch die Naturkatastrophe geraten seien. Mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschafts- und dem Innenministerium gebe es einen engen Austausch. Jetzt gehe es darum, die Beschlüsse auch schnell umzusetzen.