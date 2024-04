Regierung IHK: Ansiedlung von Eli Lilly „eindrucksvolles Etappenziel“

Für den Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rheinhessen, Günter Jertz, beschert die Ansiedlung des US-Pharmakonzerns Eli Lilly in Alzey der Region einen enormen Schub. Er sprach von einem „eindrucksvollen Etappenziel auf dem Weg zur internationalen Pharma- und Biotech-Region Rheinhessen und zum Life-Science-Standort Rheinland-Pfalz“. Jertz sagte der Deutschen Presse-Agentur weiter: „Eine Ansiedlung in dieser Größe ist für unsere Region bisher einzigartig.“ Sie erhöhe den Sog der Branche als Innovationstreiber und Arbeitsmarktmotor am Standort. Wie stark diese Wirkung sei, zeige auch die enorme öffentliche Aufmerksamkeit.