Industriegewerkschaft IGBCE demonstriert für Brückenstrompreis

Mit einer Kundgebung in Ludwigshafen haben die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) und Beschäftigte der Chemieindustrie Druck gemacht für einen subventionierten Industriestrompreis für die Branche. Am Stammsitz des BASF-Konzerns versammelten sich am Dienstag zahlreiche Teilnehmer etwa mit Transparenten und zeigten Schilder mit Aufschriften wie „Bezahlbare Energie jetzt“ und Mützen mit dem Slogan „Wir wehren uns“. Die Veranstalter schätzten die Teilnehmerzahl zu Beginn auf „5000 bis 8000 Menschen“.