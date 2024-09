Gegen Stellenabbau IG Metall: „Zukunft oder Widerstand“ bei ZF

„Die Kollegen sind extrem verunsichert und machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz“, sagte der ZF-Betriebsratsvorsitzende Mario Kläs. Außerdem seien sie sehr verärgert: „Sie sagen, all das, was sie in der Vergangenheit an Flexibilität an den Tag gelegt haben, um hier einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, wird jetzt von heute auf morgen in Frage gestellt.“ Noch habe man keinerlei Aussagen darüber erhalten, in welcher Größenordnung der Stellenabbau vor Ort geplant sei. Für Saarbrücken mit derzeit 10.000 Beschäftigten kursiere laut Betriebsrat und IG Metall eine Zahl von 3000. Dies sei jedoch weder bestätigt noch dementiert worden. Nach Angaben einer ZF-Sprecherin lägen aktuell noch keine auf die Standorte heruntergebrochenen Zahlen vor.