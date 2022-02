IG Metall und Betriebsrat fordern Standortsicherung von Ford

Saarlouis Die IG Metall Mitte erwartet vom Autobauer Ford eine nachhaltige Standort- und Beschäftigungssicherung in Saarlouis. Das haben Vertreter des Betriebsrates und der Gewerkschaft am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz unterstrichen.

Ford sei in der Verantwortung gegenüber seiner gesamten Belegschaft in Europa und müsse für deren soziale Sicherheit sorgen. „Wir brauchen hier in Saarlouis eine Zukunft für unsere Kinder und unsere Familien, denn es gibt im Saarland keine ausreichenden Ersatzarbeitsplätze“, sagte Markus Thal, Betriebsratsvorsitzender aus Saarlouis. „Uns ist es eine Herzensangelegenheit, solidarisch mit allen Standorten zu sein und Saarlouis in der schwierigen Zeit beizustehen“, sagte Benjamin Gruschka, Vorsitzender von Gesamtbetriebsrat und Betriebsrat bei Ford in Köln. Man tue alles dafür, das Werk mit einer Pkw-Anschlussfertigung auf einer eigenen Plattform von Ford auszustatten.