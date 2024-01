Gewerkschaft IG Metall Mitte sieht mögliche Mehrheit gegen Schuldenbremse

Die Metallarbeitgeber forderte der Gewerkschafter auf, sich deutlich gegen Ausgrenzung und Hetze zu positionieren. Bislang hüllten sie sich weitgehend in Schweigen. In den Belegschaften träfen die „Deportationsphantasien“ der Rechten auf besonders große Empörung, weswegen Metaller sich in vielfältiger Weise an den gesellschaftlichen Protesten beteiligten. Er hoffe, gemeinsam mit den Arbeitgebern vor den Wahlen in Thüringen entsprechende Aktionen in den Betrieben gestalten zu können.