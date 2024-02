Tarife IG Metall Mitte: Nächste Tarifrunde geht um Geld und Zeit

Die Tarifbindung nimmt in Deutschland seit Jahren ab. Zuletzt arbeiteten noch rund die Hälfte der Arbeitnehmer in Betrieben, die an Flächen- oder Haustarife gebunden sind. Die Verträge für die zentrale Metall- und Elektroindustrie mit Schlüsselsparten wie Maschinenbau und Auto laufen Ende September aus. Die IG Metall will ihre Forderung im Juni beschließen. Am 28. Oktober endet die Friedenspflicht und Warnstreiks werden möglich.