Tarifverhandlungen IG Metall: Kurzfristig Warnstreiks bei Ford möglich

Beim Ford-Werk in Saarlouis sind nach Gewerkschaftsangaben kurzfristig Warnstreiks möglich. „Wir schließen momentan gar nichts aus“, sagte der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Völklingen, Lars Desgranges, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund dafür sind die aktuellen Sozialtarifverhandlungen für die Beschäftigten des US-Autobauers im Saarland. Mitte 2025 soll hier die Produktion des Ford Focus auslaufen. Weil bislang kein Investor gefunden wurde, blicken aktuell 3750 Beschäftigte in eine ungewisse Zukunft.