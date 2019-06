Identität von skelettierter Leiche weiter unklar

Trier/Idar-Oberstein Rund drei Monate nach dem Fund von Skelett-Teilen bei der Felsenkirche in Idar-Oberstein ist die Identität des oder der Toten noch unklar. „Wir wissen zur Zeit nur, dass es menschliche Knochen sind, und dass es ein Mensch war“, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Trier, Uwe Konz, am Dienstag.

Mitarbeiter einer Fachfirma hatten bei Rodungsarbeiten an der Kirche ab Mitte März nach und nach die Knochen entdeckt. Sie wurden zur Untersuchung nach Mainz an die Gerichtsmedizin geschickt. Die Kriminalpolizei in Idar-Oberstein geht davon aus, dass der Mensch in den vergangenen 15 Jahren ums Leben gekommen ist.