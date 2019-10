IAAF nominiert Mihambo für „Welt-Leichtathletinnen“

Malaika Mihambo, Weitsprung-Weltmeisterin aus Deutschland, lächelt, während ihres Urlaubs in Thailand. Foto: INTER Versicherungsgruppe/dpa/Archivbild.

Monte Carlo Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo ist eine von elf Kandidatinnen bei der Wahl zur „Welt-Leichathletin des Jahres“. Dies geht aus einer Mitteilung des Weltverbandes IAAF am Dienstag hervor. Die 25-Jährige von der LG Kurpfalz hatte bei der WM in Doha als Siegerin mit 7,30 Meter geglänzt und war die herausragende Sportlerin ihrer Disziplin in diesem Jahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa