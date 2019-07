I-ah! Polizei sucht und findet zwei Esel

Kröv Eine tierische Eselei hat am Freitag Polizisten an der Mosel beschäftigt. Es galt, zwei entlaufene Eseldamen wieder einzufangen. Die beiden hatten sich morgens in Kröv (Landkreis Berkastel-Kues) „durch den Zaun ihrer Weide geschlängelt“, um auf Erkundungstour zu gehen, wie die Polizei berichtete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa