Hygiene wird bei Schulstart groß geschrieben

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Alle Kinder und Jugendliche sollen eine Mund-Nasen-Maske bekommen. Das Land verteilt Desinfektionsmittel für die Schulen.

Mit umfangreichen Hygienevorkehrungen soll das Risiko von Corona-Infektionen in der Schule so weit wie möglich gebannt werden. Die Landesregierung und Vertreter der Kommunen stellten am Dienstag einen Hygieneplan für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs vor. Das Land will allen Schülerinnen und Schülern eine mehrfach verwendbare Mund-Nasen-Maske zur Verfügung stellen.

Die Schulen sind seit dem 16. März geschlossen, um der Ausbreitung der Corona-Pandemie entgegenzuwirken. Der Präsenzunterricht wird Ende April und Anfang Mai in zwei Phasen wiederaufgenommen, für rund 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen.

„Das ist ein wichtiger Beitrag für mehr Hygienesicherheit in der Schule“, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. Dies entspreche der dringenden Empfehlung, eine solche Alltagsmaske in Situationen zu tragen, in denen der Mindestabstand nicht zu jeder Zeit sichergestellt werden könne. Bei einem für eine Tröpfcheninfektion mit dem Virus möglichen Abstand können einfache Stoffmasken dem Schutz des Gegenübers dienen. Dreyer nannte dabei als Motto: „Ich schütze Dich, Du schützt mich!“

Die meist kommunalen Schulträger sollen auch ein Startpaket zur Unterstützung der Hygiene zum Schulstart erhalten. Dazu gehören nach Angaben der Landesregierung 70 000 Liter Desinfektionsmittel und 430 000 Stück einfache Mund-Nasen-Masken, falls Kinder und Jugendliche ihre Masken mitzubringen vergessen. Für beide Maßnahmen zusammen will die Landesregierung 2,5 Millionen Euro bereitstellen. Die Verteilung von Masken und Desinfektionsmitteln an die Schulträger soll über das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung erfolgen.

Der Hygieneplan für die Schulen soll unter anderem den Abstand zwischen den Pulten, regelmäßiges Lüften sowie Vorkehrungen für die Sanitäranlagen regeln. „Gemeinsam haben wir Maßnahmen abgesprochen, die dafür sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen die Schulen besuchen können, ohne größeren Infektionsrisiken ausgesetzt zu sein“, erklärte der Vorsitzende des Landkreistages Rheinland-Pfalz, Landrat Günther Schartz (CDU). Das Lehrpersonal werde die Einhaltung der Hygiene im Schulbetrieb als Teil des pädagogischen Auftrags überwachen.

„Die Regeln im Umgang mit dem Corona-Virus müssen eingehalten werden, das gilt insbesondere für die Regel, Abstand zu halten“, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Die Schulaufsicht berate die Schulen bei allen Fragen rund um die Öffnung.