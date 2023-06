Open Air an der Saar Husten mit Gisbert zu Knyphausen

Saarburg · Ein weiterer musikalischer Höhepunkt macht am Freitag, 16. Juni, in der Kaserne in Saarburg Station. Im Rahmen ihrer „Aus allen Nähten“-Tour kommt die Band Husten mit ihrem Frontmann Gisbert zu Knyphausen „Open Air“ an die Saar.

13.06.2023, 17:57 Uhr

Gisbert zu Knyphausen von der Band „Husten“. Foto: Husten

Von Björn Becker

Ganz alleine kommt die Band aber nicht daher. Sie hat Juli Gilde dabei. Die 20-jährige Berliner Singer-Songwriterin ist „Special Guest“.