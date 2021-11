Hupe muss operiert werden: Fünf Ausfälle bei Saarbrücken

Saarbrücken Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken plagen immer größere Verletzungssorgen. Derzeit muss die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat auf fünf Spieler verzichten, wie der Club am Donnerstag mitteilte.

So fällt Adriano Grimaldi aufgrund einer Sehnenscheidenentzündung im Fußknöchel auf unbestimmte Zeit aus. Torhüter Jonas Hupe muss am Montag am Meniskus operiert werden.