Hunderttausende Euro Schaden bei Hausbrand in der Eifel

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Plaidt Ein Feuer in einem Einfamilienhaus hat am Montag in der Eifel einen Schaden von schätzungsweise 250 000 Euro verursacht. Das gewerblich genutzt Erdgeschoss sowie die Wohnräume im ersten Stock seien unbewohnbar, teilte die Polizei mit.

