Hunderttausende Euro Schaden bei Brand in Berufsschule

Frontansicht eines Löschfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Frankenthal In einer Berufsschule im pfälzischen Frankenthal hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Es entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Die Ursache der Flammen müsse noch geklärt werden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

