Karneval Hunderttausende beim Rosenmontagszug erwartet

Trotz voraussichtlich regnerischem Wetter werden beim diesjährigen Rosenmontagszug in Mainz wieder rund eine halbe Million Zuschauer erwartet. Um 11.11 Uhr setzt sich der närrische Lindwurm in Bewegung und zieht rund sieben Kilometer durch die Stadt. Mehr als 9000 Narren sind bei dem traditionellen Höhepunkt der Mainzer Fastnacht zu Fuß, auf den Wagen oder auf Pferden mit dabei. Etwa 90 Teilnehmer tragen Fahnen oder die traditionellen Schwellköpp. Das Motto des 120. Rosenmontagszugs seit der Gründung des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) lautet: „Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein“.