Hunderte Traktoren auf Protestfahrt durch Rheinhessen

Eine Traktorenkette auf dem Weg nach Mainz in Klein-Winternheim. Foto: /Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild.

Mainz Landwirte in Rheinland-Pfalz sind aufgebracht über die Agrarpolitik der Bundesregierung und ihr schlechtes Bild in der Öffentlichkeit. „Die Zukunftssorgen sind enorm“, sagt der FDP-Abgeordnete Weber.

Durch eine Fahrt mit etwa 800 Traktoren durch Rheinhessen haben Bauern aus mehreren Regionen in Rheinland-Pfalz am Freitag ihren Unwillen über das Bild der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht.