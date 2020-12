Hunderte Mitarbeiter fehlen für Testungen in Pflegeheimen

Saarbrücken In saarländischen Pflegeheimen fehlen nach Einschätzung der Pflegegesellschaft im Land wegen der zusätzlichen Testpflicht mehrere hundert Mitarbeiter. Das Personal sei bereits am Limit, sagte Geschäftsführer Jürgen Stenger am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Nach Berechnungen der Gesellschaft sind in den 150 Pflegeheimen etwa 40 000 Tests pro Woche nötig. Hierfür fehlten etwa 400 Mitarbeiter. Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ berichtet.

Am Freitag hatte das Gesundheitsministerium die Testpflicht im Bereich der Pflege und stationären Eingliederungshilfen ausgeweitet. Ab einer landesweiten Sieben-Tages-Inzidenz über 150 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner sind Einrichtungen verpflichtet, ihr Personal sowie alle Bewohner zweimal wöchentlich per Antigen-Schnelltest auf das Corona-Virus zu testen. Besucher sind bei jedem Besuch zu testen. Der Inzidenzwert lag im Saarland zuletzt bei 195,3.