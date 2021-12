Hunderte kritisieren Corona-Maßnahmen

Menschen demonstrieren in der Innenstadt gegen die Corona Maßnahmen. Foto: Ulrich Perrey/dpa/Symbolbild

Koblenz/Mainz In mehreren Städten in Rheinland-Pfalz hat es am Montagabend Demonstrationen oder sogenannte Spaziergänge gegen Corona-Maßnahmen gegeben. In Koblenz hätten sich rund 500 Personen zu einem sogenannten Montagsspaziergang versammelt, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums.

Bislang sei alles ruhig verlaufen.

In Mainz seien zwei Versammlungen angemeldet gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Abend: eine von Impfkritikern, bei der rund 150 Teilnehmer gezählt wurden, und eine Gegendemo mit rund 60 Teilnehmern. Bisher sei alles friedlich verlaufen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigshafen habe es auch mehrere „Montagsspaziergänge“ gegeben, sagte der Sprecher. Insgesamt seien es aber eher kleinere Ansammlungen gewesen - mit 30 bis 150 Personen. Insgesamt seien 17 solcher Kundgebungen oder „Spaziergänge“ registriert worden - darunter in Haßloch, Neustadt und Bellheim.

(dpa)