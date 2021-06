Hundekot ist ein Ärgernis: „Schuld tragen die Zweibeiner“

Beate Kimmel hockt auf einer Wiese neben Fähnchen, die Hundekot markieren. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Mainz/Kaiserslautern Eklige Häufchen am Straßenrand, in Parks oder auf Spielplätzen - Kommunen in Rheinland-Pfalz kämpfen gegen das Ärgernis Hundekot. Auch in der Landeshauptstadt sei es immer wieder ein Thema, sagt Stadtsprecher Marc André Glöckner aus Mainz der Deutschen Presse-Agentur.