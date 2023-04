Tiere Hundebesitzer attackiert Hundebesitzer: Körperverletzung

St. Ingbert · In St. Ingbert hat am Dienstag ein unbekannter Halter eines Kampfhundes auf einen anderen Hundebesitzer eingeschlagen. Dieser wurde nach der Attacke mit Verletzungen am Rücken und im Gesichtsbereich ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

04.04.2023, 22:38 Uhr

Die Tat habe sich im Stadtteil Rohrbach im Bereich des Festplatzes ereignet. Der Halter des Kampfhundes hat den Angaben nach unvermittelt angegriffen und mehrfach mit einem unbekannten Gegenstand auf den anderen Mann eingeschlagen. Nachdem dieser zu Boden ging, habe der Angreifer ihn weiter mit Schlägen taktiert. Erst als das Opfer laut um Hilfe rief, ließ der Täter von ihm ab. Er konnte entkommen. Sein Kampfhund soll einen weißen Kopf haben und einen gepunkteten schwarzen Körper. Die Polizei sucht nach Zeugen. © dpa-infocom, dpa:230404-99-212644/2

(dpa)