Tiere in der Hitze Hunde bei Hitze im Auto, Besitzer beim Shoppen - Tier tot

Bei hohen Temperaturen sind zwei Hunde laut Polizei in einem Auto an einem Shopping-Center in Zweibrücken zurückgelassen worden - einer der beiden überlebte das nicht. Den Angaben zufolge waren die Besitzer der Tiere anderthalb Stunden beim Einkaufen. Einer der Hunde habe in eine Tierklinik gebracht werden müssen, wo er gestorben sei, teilte die Polizeiinspektion der pfälzischen Stadt mit. Der andere Hund sei ebenfalls medizinisch versorgt worden und habe „offenbar nur mit viel Glück“ überlebt.