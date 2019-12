Hund führt Polizei zu seinem vermissten Herrchen

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild.

Edenkoben Der Hund eines vermissten Mannes hat die Polizei in den Weinbergen von Edenkoben zu seinem Herrchen geführt. Die Ehefrau des 55-Jährigen hatte den Mann am frühen Sonntagmorgen als vermisst gemeldet, wie die Polizei am Montag berichtete.

