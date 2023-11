Tiere Hund entlaufen: Zwei Menschen durch Bisse verletzt

Koblenz · Durch Hundebisse sind in Koblenz zwei Menschen teils schwer verletzt worden, darunter ein Polizist. Wie das Polizeipräsidium Koblenz am Montag mitteilte, entliefen am Vormittag zwei Hunde aus einem Anwesen im Stadtteil Kesselheim.

13.11.2023 , 15:35 Uhr

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Dabei sei eine Person gebissen worden. Die Hundehalterin habe zunächst beide Tiere fixieren können, doch ein Hund habe sich losgerissen und einen herbeigerufenen Diensthundeführer der Polizei schwer verletzt. Der frei laufende Hund sei noch vor Ort getötet worden, um weiteren Schaden abzuwenden. Was mit dem anderen Hund geschehen sollte, war zunächst unklar. © dpa-infocom, dpa:231113-99-931139/2

(dpa)