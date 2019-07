Hund beißt mehrfach zu: Mann schwer verletzt

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/Archiv.

Simmertal Ein Spaziergänger ist von einem frei laufenden Hund mehrfach gebissen und dadurch schwer verletzt worden. Der Mann war am Freitagabend mit einem anderen Spaziergänger und einem angeleinten Hund in Simmertal (Landkreis Bad Kreuznach) unterwegs, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa