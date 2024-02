Notfälle Hund beißt Jugendlichen und Polizisten: Halterin betrunken

Ein Hund hat in Ludwigshafen einen 17-jährigen Fußgänger und einen Polizisten angegriffen und gebissen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, riss sich der Rottweiler am Donnerstag bei einem Spaziergang von seiner Halterin los und verletzte den Jugendlichen mit mehreren Bisswunden. Als die Polizei eintraf, griff der Hund den Angaben zufolge außerdem einen Polizisten an und verletzte den 30-Jährigen leicht. Ein zweiter Beamter habe mit seiner Dienstwaffe auf das Tier geschossen. Es überlebte den Schuss, griff aber nicht weiter an, hieß es.