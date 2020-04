Hund beißt dreijähriges Kind ins Gesicht

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild.

Wissen Ein Hund hat in Wissen (Landkreis Altenkirchen) einem dreijährigen Mädchen ins Gesicht gebissen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, riss sich der angeleinte Pitbull-Labrador-Mischling am Sonntagnachmittag los und lief zu mehreren spielenden Kindern auf das Nachbargrundstück.

