Hühnerdiebe stehlen rund 100 Legehennen

Langweiler Unbekannte haben rund 100 junge Legehennen aus einem fahrbaren Stall in Langweiler (Landkreis Kusel) gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Tür zum sogenannten Hühnermobil in der Nacht zu Montag gewaltsam aufgebrochen.

